Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3588759 (+2.525).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 517067 (+605) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3841 (41 in reparto, 10 in terapia intensiva, 3790 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 82755 (82389 guariti, 366 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 51653 (89 in reparto, 2 in terapia intensiva, 51562 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 94779 (93533 guariti, 1246 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2241 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2218 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49228 (48974 guariti, 254 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5964 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5928 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 175689 (174851 guariti, 838 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1794 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1776 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43446 (43268 guariti, 178 deceduti).

Catanzaro comunica 79 nuovi positivi di cui 2 fuori regione e un guarito fuori regione.

Cosenza comunica 210 nuovi casi di cui 21 fuori regione.