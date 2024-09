Crolla palazzina nel napoletano, morti due bambini e la nonna. Papà e figlio estratti vivi

NAPOLI (ITALPRESS) – Questa mattina alle 7,00 una palazzina di due piani è crollata, probabilmente a causa dello scoppio di una bombola di gas a Saviano, nel Napoletano. Dalle macerie sono stati estratti i corpi senza vita di due fratellini di 4 e 6 anni. Nel pomeriggio è stato individuato anche il corpo senza vita della nonna. Due persone sono state invece recuperate ancora vive dai soccorritori e immediatamente ricoverate in ospedale. Si tratta di un bambino e del padre. Il piccolo è stato portato al Santobono. Il papà, in gravi condizioni, è al Cardarelli. Resta ancora dispersa la madre dei due bambini che hanno perso la vita. Secondo quanto riporta Luca Cari, portavoce dei Vigili del Fuoco, al momento non si conoscono ancora le cause del crollo, anche se l’ipotesi della fuga di gas sembra quella più accreditata. (ITALPRESS).

Foto: X Vigili del Fuoco