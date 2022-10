La cittanovese crolla in casa con il Ragusa, perde per 4 a 1 con i siciliani. Una squadra inguardabile, ogni commento è superfluo. Intanto fonti ufficiali della società il presidente Contestabile, partito per impegni di lavoro fuori Regione, per martedi prossimo ha convocato una riunione d’urgenza con i soci della società. All’ordine del giorno la sostituzione di Galfano?