In seguito all’apertura dei corridoi umanitari dall’Afghanistan la Croce Rossa è impegnata nelle operazioni di assistenza e supporto alle persone in fuga .

Anche in Calabria, presso le basi militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aereonautica, in Sila, ci sono circa 100 bambini afghani che necessitano di un’assistenza particolare per aver vissuto così giovani il trauma della fuga e della guerra.

La CRI Calabrese si è subito mobilitata per non far mancare nulla, ma per continuare nell’azione umanitaria necessita di supporto attraverso delle donazioni di materiali specifici.

Di seguito si segnala ciò che necessita:

– Cioccolata 🍫🍩 ( monoporzioni Nutella o tavolette);

– Briosche 🥐🥐;

– Giocattoli nuovi 🕹️🪀🏓 (età da 1 a 17 anni);

– quaderni da colorare 📒📔;

– pennarelli e colori 🖌️🖍️🎨 ;

– pannolini di qualsiasi misura;

– latte in polvere;

Per poter raccogliere le donazioni necessarie anche la CRI di Taurianova ha istituito un punto di raccolta presso la sede del Comitato, sita in piazza A. Moro, il *Martedì* e *Giovedì* dalle ore **17,00* alle ore *19,00*.

Per informazioni si possono contattare direttamente i seguenti recapiti:

*0966 645410* ( *Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00* )

– 347 2629845 Sala Operativa

– 3405127373 WhatsApp

Fai anche tu la tua parte!