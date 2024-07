La task force convocata dal sindaco Mariateresa Fragomeni a inizio settimana, a seguito della grave emergenza idrica che ha riguardato parte del territorio collinare cittadino, ha prodotto i primi importanti risultati.

In particolare, il gruppo di tecnici specializzati guidato da Pinuccio Restretti ha ultimato i lavori di realizzazione di una condotta che dal serbatoio di contrada Ianni aumenta la portata idrica del 60%, attraverso il serbatoio di San Francesco per Siderno Superiore e le contrade Trigoni, San Policarpo e parte di Scinà, riporterà in breve la situazione alla normalità, pur considerando le attuali condizioni di siccità, acuite dalla assoluta mancanza di precipitazioni.

A inizio della settimana entrante, inoltre, si darà seguito alla realizzazione di un nuovo importante lavoro deciso nell’incontro organizzato dal sindaco Fragomeni con i nostri tecnici comunali e quelli di Sorical, che a stretto giro permetterà di superare ogni altra possibile criticità e normalizzare la situazione relativa alle contrade Salvi, Campo e Ferraro.

Ovviamente, proseguono senza sosta i controlli per verificare la presenza di eventuali allacci abusivi alla rete idrica e per evitare ogni uso improprio del prezioso liquido, vietato dall’ordinanza sindacale dello scorso 24 giugno, in virtù della quale sono proibiti l’irrigazione degli orti, il lavaggio domestico di auto e moto, e l’innaffiamento dei giardini privati.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi della situazione.