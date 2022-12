“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 della Regione Calabria.

Una programmazione realistica, fondata su numeri veri, frutto di minuzioso lavoro del Presidente Roberto Occhiuto e della Giunta nonché della Commissione Bilancio di cui sono membro effettivo e nella quale hanno trovato spazio anche mie proposte emendative.

Per la determinazione e la celerità di allestimento dello strumento finanziario un plauso per il lavoro svolto va al presidente Roberto Occhiuto e alla Giunta tutta nonché alla Commissione Bilancio.

Nelle possibilità di manovra hanno trovato spazio diversi ed importanti provvedimenti, frutto di una intesa sui trasferimenti finanziari agli enti locali. E’ un segnale positivo del fatto che la Regione vuole essere in maniera concreta a fianco del sistema territoriale per dare risposte in uno scenario di incertezze e per supportare la crescita della comunità regionale.

In tema di agricoltura, si segnala il primo, storico, finanziamento per l’Elaioteca regionale denominata “Casa degli oli extravergini d’oliva di Calabria” quale associazione nata con le finalità di studiare, promuovere e valorizzare gli oli calabresi con particolare attenzione agli oli extravergini d’oliva a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

Sulla cultura e valorizzazione dei borghi, il tassello è rilevante: per la prima volta, trova spazio in manovra il Festival del Rinascimento Calabrese-Palio di Ribusa di Stilo, una delle feste storiche più importanti dell’intero Mezzogiorno d’Italia.

Con un mio emendamento, poi, il Castello Normanno di Stilo sarà destinatario di un finanziamento storicizzato per l’adeguata ed efficiente gestione dello stesso nonché per la sua valorizzazione, con la possibilità di programmazione di attività culturali sullo stesso sito. Con legge regionale, il Castello di Stilo rientrerà nella rete dei Castelli storici di Calabria.

Politiche sociali: finanziamento per l’Associazione Misericordia di Gioiosa Jonica finalizzato all’acquisto di una ambulanza che servirà tutto il territorio Locrideo.

In tutto ciò, altre somme previste per i nostri Comuni per interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione che seguono quelle già impiegate in sede di assestamento.