Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato il decreto che prevede la zona rossa ad Acquaro e a Fabrizia, nel Vibonese, a partire dalle ore 22.00 di oggi 6 settembre e durerà fino al 13. La decisione è arrivata dopo l’aumento esponenziale di casi Covid nei due comuni.

Le altre zone rosse in Calabria sono nella Locride: Sant’Agata del Bianco, Caraffa del Bianco e Ciminà. Salvo proroghe, in questi tre comuni gli effetti dell’ordinanza regionale cesseranno l’8 settembre.

Ad Acquaro i contagi sono 27 positivi al test molecolare e si attendono gli esiti degli altri tamponi effettuati sulla popolazione.

Mentra a Fabrizia i casi positivi sono 38. Situazione in miglioramento ma pur sempre preoccupante.