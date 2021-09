Covid, Stefani “6 miliardi dal Pnrr per sostegno ai disabili”

PALERMO (ITALPRESS) – “Nel futuro occorrerà strutturare un sistema che adesso noi stiamo facendo con la legge delega, che è la riforma contenuta nel PNRR per la parte relativa all’ufficio disabilità, per mettere a terra vero progetto individuale di vita”. Lo ha dichiarato il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, a Palermo a margine di un incontro all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia sul tema della disabilità.

“Le risorse stanziate nel PNRR sono generose anche sul mondo delle disabilità – ha spiegato il ministro – Ci sono sulle varie missioni una serie di fondi e progetti che porteranno direttamente o indirettamente vantaggi sul mondo della disabilità, arriviamo a più di 6 miliardi”.

(ITALPRESS).