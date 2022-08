Sono in calo i ricoveri nelle terapie intensive (-15,1%) e ricoveri ordinari (-15,5%), stabili i decessi (+1,7%).ù

Questa è la rivelazione della Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio sul Covid in Italia nella settimana 17-23 agosto: -1.166 ricoveri in area medica e -45 in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente, mentre i decessi sono 759 (di cui 80 riferiti a periodi precedenti) rispetto ai 746 registrati nel report di 7 giorni fa, con una media di 108 al giorno rispetto ai 107 della settimana precedente. Nella settimana 17-23 agosto i nuovi casi sfiorano quota 178mila, riferisce Gimbe, con una media mobile a 7 giorni di oltre 25 mila casi al giorno.

In Calabria la percentuale di nuovi casi è aumentata del +56,4% mentre nella provincia di Catabzaro è +79,4%.

L’incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti in 6 Province: Crotone (784), Catanzaro (728), Vibo Valentia “Rimangono stabili gli ingressi in terapia intensiva, con una media mobile a 7 giorni di 23 ingressi/die rispetto ai 25 della settimana precedente”. Invece il presidente Gimbe Nino Cartabellotta afferma che “Il numero nel nostro Paese, rimane molto elevato, alimentando il dibattito sui criteri per definire le morti Covid e addirittura la richiesta di una commissione medica di inchiesta sulla mortalita’ Covid in Italia”.