Covid, registrati 5.522 nuovi casi e 59 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Lieve calo dei casi Covid in Italia. E’ quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute, secondo il quale i nuovi positivi sono 5.522 (rispetto ai 5.923 delll’8 settembre). 59 i decessi (+ 10 rispetto alle 24 ore precedenti).

7.122 i nuovi dimessi/guariti, che portano il totale a 4.331.257.

Scende di 1.663 unità il numero degli attualmente positivi, ora pari a 129.918. I tamponi effettuati sono 291.468, per un tasso di positività pari a 1,89%. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari (-5) con un numero complessivo pari a 4.230; calano anche le terapie intensive a 558 (-6), e 38 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 125.130 persone. Sicilia ancora prima per numero di contagi (929), seguita da Lombardia (663) e Veneto (530). Valle d’Aosta (1) e Molise (4) le regioni con il numero minore di nuovi contagi.

(ITALPRESS).