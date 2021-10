Covid, Orlando “Validità tampone non sia dibattito politico”

ROMA (ITALPRESS) – “Se un tampone è efficace 48 o 72 ore non possono essere ministri o governatori a deciderlo, ma organi tecnico scientifici: su questo attendiamo una valutazione. Nessuno tifa una soluzione ma non possiamo aggiustarla nemmeno per esigenze di carattere pratico. Non può e non deve diventare oggetto di dibattito politico”. Lo ha detto Andrea Orlando, Ministro del Lavoro, a “Il caffè della domenica” su Radio24. “Faremo un passaggio tecnico – sottolinea – con il ministro della Sanità e dell’Economia e con le forze sociali. Il Green Pass è stato introdotto per stroncare la pandemia e se ci sono norme che corrispondono a questo obiettivo e possono essere introdotte va bene, se lo indeboliscono credo sia meglio aspettare”.

