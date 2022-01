Covid, oltre 188mila nuovi casi e 385 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sembra proseguire la lente discesa dei casi di Covid-19 in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui i nuovi contagiati sono oggi 188.797 contro i 192.320 rilevati ieri, a fronte di un numero di tamponi effettuati pari a 1.110.266, con il 17% di positività. Lieve incremento dei decessi, 385 (+5). Per quanto riguarda i guariti sono 143.029; gli attualmente positivi proseguono la crescita segnano un +55.451 toccando un numero complessivo di 2.682.041. Dal fronte ospedaliero, si osserva una nuova crescita dei ricoveri nei reparti ordinari con 159 degenti in più, per un complessivo di 19.659; aumentano pure le terapie intensive; i pazienti sono 1.698 (+10) con 155 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.660.684 persone. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia si conferma prima per numero di nuovi casi (33.676), seguita da Veneto (21.833) e da Emilia Romagna (20.140).

