In attesa del nuovo Dpcm che scatterà il 6 marzo prossimo e resterà in vigore per un mese, sembra che le indiscrezioni della vigilia saranno tutte confermate. Imponendo forti restrizioni a Pasqua e Pasquetta, in una “blindatura” anti Covid.

Nonostante le diatribe politiche tra i vari leader politici a partire da Salvini che vorrebbe che si riaprisse tutto a Pasqua e Pasquetta, a quelli più cauti i quali invece sarebbe opportuna una linea di prudenza e di prevenzione, visto che la cosiddetta “variante inglese” si sta diffondendo facendo aumentare l’indice di contagio Rt.

Intanto dovrebbe esserci un divieto di spostamento prorogato fino al 6 aprile, ad oggi è valido fino al 27 marzo. Quindi, come anticipato dal ministro della salute Roberto Speranza se ne parlerà a dopo il 6 aprile per eventuali valutazioni. Certo è che ad oggi sei regioni rischiano di diventare in “zona arancione” e due la “zona rossa”. Come il Piemonte in fascia arancione con Lazio e Lombardia in bilico, insieme alla Puglia, le Marche e la Basilicata. Potrebbe andare in rosso la Campania, ma anche l’Emilia Romagna che ha già fatto entrare Bologna in “arancione scuro”.

I cambi di fascia saranno comunicati ogni venerdì per scattare il lunedì, mentre saranno immediate le ordinanze per le “zone rosse” e “arancione scuro”.

Il nuovo Dpcm, così come avevamo anticipato nei giorni scorsi, sarà ristrettivo e si seguirà la linea del rigore, sempre mirata caso per caso.

Saranno vietati i viaggi fino al 6 aprile e come sempre è consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Valido il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Nelle seconde case è consentito lo spostamento solo se appartenenti allo stesso nucleo familiare, mentre sono vietati viaggi di piacere o di turismo.

Negozi chiusi in zona rossa, tranne quelle inerenti ai cosiddetti servizi essenziali, come alimentari, farmacie, etc.

Per quanto riguarda palestre e piscine, ancora a data da destinarsi le loro aperture, non ci sono le condizioni di sicurezza visto l’andamento dei contagi in risalita. Così come resteranno chiusi si cinema che teatri.

Mentre il dibattito sui ristoranti resta aperto, ma sembra non avere particolare appiglio quello di aprirli la sera a cena, facendo restare in vigore le restrizioni attuali. Ovvero chiusi nelle zone rosse e arancioni, ma solo asporto e a domicilio, mentre in zona gialla solo a pranzo fino alle 18 e dopo, fino alle 22, asporto e domicilio.

Per quanto concerne le scuole, nelle zone arancioni didattica in presenza tra il 50 e il 75% per le superiori, per i più piccoli fino alle medie lezioni in presenza. Dad nelle zone rosse.

Attendiamo il varo e cosa deciderà il consiglio dei ministri e se il premier Draghi accetta di consentire alcune deroghe, ma la situazione allo stato attuale resta ancora molto critica. Ma sembra che siano d’accordo tutti sull’accelerazione dei cosiddetti ristori per le attività in difficoltà.

(GiLar)