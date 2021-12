Covid, nuovi casi oltre quota 23mila e 129 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo incremento dei casi di contagio da Covid-19 in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, infatti, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 23.195, in crescita rispetto ai 20.677 registrati ieri. In calo il numero di tamponi processati, 634.638, che determina un tasso di positività al 3,65%. Nuova crescita anche dei decessi, 129 (+9). I guariti oggi sono 14.802, gli attualmente positivi vedono un aumento di 8.259 unità, toccando quota 305.653. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati nei reparti ordinari sono 7.309 (+146), più contenuta la crescita nelle terapie intensive dove si trovano in 870 (+7) con 84 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 297.474 persone. Per quanto riguarda la corsa del contagio nelle regioni, la Lombardia oggi risulta prima per numero di nuovi casi (4.765), seguita da Veneto (3.677) ed Emilia Romagna (1.898).

(ITALPRESS).