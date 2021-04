Il quadro sanitario in #Calabria sta peggiorando e ogni giorno questa terra paga un tributo di vite e di dolore che ormai non risparmia più neanche i giovanissimi con la drammatica scomparsa di un ventenne registrata due giorni fa a Cosenza. I dati diffusi oggi segnano un vertiginoso aumento dei casi positivi e dei decessi e il trend da settimana certifica un quadro di grave espansione del contagio.

Basta con i tavoli inconcludenti, le riunioni fiume, gli incontri interlocutori. La Calabria ha bisogno di azioni e di coraggio, il Governo venga qui e visioni di persona strutture sanitarie, qualità dei percorsi Covid, organizzazione dei servizi. Soprattutto ci indichi una via di uscita e di salvezza.