Covid, la Sicilia torna prima per nuovi casi

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia torna a essere prima regione in Italia per numero di nuovi casi Covid. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, secondo cui i nuovi positivi sono 647 (+233), con un numero di tamponi decisamente superiore a ieri, 21.480. Dato che determina un tasso di positività in crescita al 3%. Leggero calo dei decessi, 15 (-3); su questo dato la Regione siciliana dichiara che quelli comunicati in data odierna sono da riferirsi 4 a ieri, 6 al 21 settembre, 1 al 20, 1 al 14, 2 al 5 settembre, 1 al 25 agosto. I guariti sono 1.449. Prosegue il calo degli attualmente positivi, oggi si riducono di 817 portando il totale a 18.416. A calare sono anche i ricoverati nei reparti ordinari, 574 (-30), e quelli nelle terapie intensive con 82 pazienti ospitati (-10) e 2 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.760.

(ITALPRESS).