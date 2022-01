Si salva per un soffio la Calabria che resta in zona gialla. Oggi la nostra regione ha registrato nel bollettino numeri alti sia per quanto concerne i contagi (3653) che i ricoveri (+16 nei reparti ordinari).

Il provvedimento alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni