La Calabria evita la cosiddetta “Zona Rossa” e resta in “Zona Arancione” in quanto l’indice di contagio Rt nell’ultima settimana è pari a 0,96.

Così emrge nella bozza del monitaraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Il dato nazionale, invece, calcolato sui casi sintomatici, è 1,09 (range 1,04-1,13) in aumento da cinque settimane.

Dunque, la Calabria rientra comunque tra le regioni a rischio alto di contagio e rimane anche per questa settimana in “Zona Arancione”.

Nove regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta) hanno un Rt puntuale maggiore a uno nel limite inferiore, compatibili con uno scenario tipo 2. Altre 10 hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno ma sono tutte, tranne una, con un Rt medio sopra uno o appena sotto. Due Regioni/PPAA (Bolzano e Lombardia) hanno un Rt puntuale maggiore di 1,25 anche nel limite inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 3.

(GiLar)