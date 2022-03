In Calabria crescono sia contagi che ricoveri. Dopo l’impennata di ieri dove si sono registrati 4.547 nuovi casi e l’aumento dei ricoveri in area medica che in rianimazione. C’è una tendenza differente rispetto ai dati nazionali, la Calabria ha una situazione sempre più critica in quanto non c’è ancora un calo dei positivi, ma addirittura crescono senza fermarsi. L’occupazione in rianimazione si attesta all’8%, quella in area medica al 30%.