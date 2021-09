Covid, in Sicilia 929 nuovi casi e 12 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Aumentano i contagi in Sicilia. Secondo i quotidiani dati forniti dal ministero della Salute, i nuovi casi sono 929 (+52 rispetto alle 24 ore precedenti), con un numero di tamponi effettuati pari a 19.292. Ciò produce un tasso di positività pari al 4,8%. Dodici (12) i decessi, ma su questo numero la Regione Siciliana comunica che quelli dichiarati in data odierna si riferiscono ai giorni 08/09/21 (3 decessi); 07/09/21 (3 decessi); 06/09/21 (un decesso): 05/09/21 (un decesso); 04/09/21 (un decesso); 01/09/21 (un decesso); 31/07/21 (un decesso); 17/07/21 (un decesso). I dimessi/guariti sono complessivamente 252.369, gli attualmente positivi 27.189.

Prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali: il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 809 (-14), mentre quello delle terapie intensive è di 117 (-1) con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 26.263 persone.

