Covid, in Sicilia 3.763 nuovi positivi e 17 vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 3.763 i nuovi positivi in Sicilia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano reso noto dal Ministero della Salute. Sono 17, invece, le persone decedute nelle ultime 24 ore, con il totale delle persone morte da inizio pandemia che raggiunge quota 10.722. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 706, dei quali 34 in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri. Gli attualmente positivi sono 102.763.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).