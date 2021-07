In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 943484 (+2.286).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69119 (+26) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 50 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 39 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10194 (10050 guariti, 144 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 2158 (24 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2131 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20962 (20403 guariti, 559 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 59 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 55 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6522 (6421 guariti, 101 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 178 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22922 (22586 guariti, 336 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 38 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5527 (5435 guariti, 92 deceduti)

L’ASP di Cosenza comunica un decesso avvenuto il 17/06/2021 avvenuto il 17/06/2021 di cui si è avuta notizia tramite flusso scheda ISTAT di morte.

L’ASP di Catanzaro comunica che “14 soggetti inseriti precedentemente nei casi attivi dell’ASP di Catanzaro vengono allocati nel setting Altro/Fuori Regione perchè migranti”.