In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3558163 (+7.858).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 509880 (+1.895) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4254 (60 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4187 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 80944 (80582 guariti, 362 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 51200 (112 in reparto, 2 in terapia intensiva, 51086 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93024 (91794 guariti, 1230 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2497 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2470 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48096 (47843 guariti, 253 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 8827 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8769 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 171118 (170289 guariti, 829 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1794 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1774 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42804 (42627 guariti, 177 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 595 nuovi soggetti positivi di cui 48 fuori regione.

L’ASP di Catanzaro comunica 441 nuovi soggetti positivi di cui 41 fuori regione.