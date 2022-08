In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.665.347 (+7.952).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 537474 (+1.951) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3981 (36 in reparto, 5 in terapia intensiva, 3940 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87092 (86720 guariti, 372 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50346 (52 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50292 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 102016 (100743 guariti, 1273 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2149 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2134 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51694 (51438 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5052 (48 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5004 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 181307 (180462 guariti, 845 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2799 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2785 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44413 (44231 guariti, 182 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 426 nuovi soggetti positivi di cui 23 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 602 nuovi soggetti positivi di cui 25 fuori regione.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 40 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.