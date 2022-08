In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3649768 (+5.603).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 533888 (+1.159) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4211 (48 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4157 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86127 (85756 guariti, 371 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50486 (53 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50431 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 100798 (99525 guariti, 1273 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2212 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2201 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51164 (50908 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5130 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5074 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 180448 (179606 guariti, 842 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2446 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2432 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44353 (44173 guariti, 180 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 344 nuovi soggetti positivi di cui 18 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 417 nuovi soggetti positivi di cui 28 fuori regione.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 286 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.