In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3574871 (+5.152).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 513794 (+1.200) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4012 (47 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3957 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 81945 (81580 guariti, 365 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50994 (100 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50892 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 94378 (93141 guariti, 1237 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2529 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2506 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48641 (48387 guariti, 254 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7893 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7833 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 173009 (172177 guariti, 832 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1855 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1839 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43027 (42849 guariti, 178 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 276 nuovi soggetti positivi di cui 22 fuori regione.

L’ASP di Cosenza Comunica 352 nuovi positivi di cui 33 fuori regione.