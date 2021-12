Purtroppo la curva dei positivi continua a salire inesorabilmente, la situazione è inutile nasconderlo, ma sta diventando molto preoccupante. C’è il serio rischio che a gennaio la nostra regione cambi colore passando in “Arancione”. Oltre alla crescita dei numeri dei contagi c’è anche la crescita dei posti letto occupati in area medica con i ricoveri ordinari, così come nelle terapie intensive.

Alcune Aziende sono al collasso, come Cosenza che ha dovuto aprire 20 posti letto Covid a Cetraro. All’Annunziata, i posti occupati al momento sono 13 su 19 in terapia intensiva, mentre i posti i 35 posti in area medica sono tutti occupati.

Adesso si resta in attesa delle contromisure del governo in merito alle restrizioni che a breve varerà, sia per chi è vaccinato come tamponi obbligatori ed altre precauzioni in discussione in queste ore.