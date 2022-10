Le persone risultate positive al Coronavirus sono 569112 (+981) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3842613 (+4.513).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2595 (21 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2570 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 94585 (94202 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 5555 (74 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5481 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 159993 (158677 guariti, 1316 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 482 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 473 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55788 (55522 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2162 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2126 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 191428 (190568 guariti, 860 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 629 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 619 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48834 (48646 guariti, 188 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 530 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.