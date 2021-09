In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1101860 (+3.472).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 79228 (+264) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 265 (18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 244 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10773 (10625 guariti, 148 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1503 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1452 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24374 (23760 guariti, 614 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 373 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7127 (7019 guariti, 108 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2395 (88 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2300 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25138 (24777 guariti, 361 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 335 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 327 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5869 (5773 guariti, 96 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica oggi 2 nuovi positivi di cui 1 fuori regione – un decesso in T.I. dell’AOU Mater Domini appartenente all’ASP di Vibo Valentia.

L’Asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 123 nuovi casi di cui 2 residenti fuori regione”.

L’ Asp di Crotone comunica: “Oggi 4 nuovi positivi e due migranti guariti”. L’ Asp di Reggio Calabria comunica: “Nr. 2 decessi di cui 1 Terapia intensiva”.