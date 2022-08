In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.531.103 (+6.732).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 503.430 (+1.592) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4880 (73 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4799 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 78927 (78569 guariti, 358 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50628 (110 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50516 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 91792 (90574 guariti, 1218 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2768 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2747 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47138 (46887 guariti, 251 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11718 (66 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11652 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 166309 (165485 guariti, 824 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1966 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1950 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42256 (42079 guariti, 177 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 317 nuovi soggetti positivi di cui 13 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 521 nuovi soggetti positivi di cui 28 fuori regione.

L’ASP di Vibo Valentia comunica 68 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.