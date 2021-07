Covid, 5.696 nuovi casi e tasso positività al 2,29%

ROMA (ITALPRESS) – Ancora una nuova crescita dei casi Covid in Italia. I nuovi contagiati sono 5.696, con un aumento rispetto a ieri pari a 1.174 unità a fronte di un incremento di tamponi processati che hanno raggiunto quota 248.472. Il tasso di positività sale al 2,29%. Calano invece i decessi, 15 (-9). I guariti sono 1.827, mentre gli attualmente positivi crescono di 3.851 con un numero totale che tocca quota 74.161. Non si arresta la crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, dove a oggi sono ospitati 1.685 degenti (+74). Flettono invece le terapie intensive (-6), in questo caso i ricoverati totali sono 183 con 9 nuovi ingressi. In 72.293 si trovano in isolamento domiciliare. La regione dove si registra il maggior numero di nuovi casi è il Lazio (772), seguita da Lombardia (720) e Toscana (661).

(ITALPRESS).