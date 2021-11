Attraverso la Convenzione tra Poste Italiane e Confartigianato, le imprese associate possono usufruire di sconti a loro dedicati sulle spedizioni nazionali e sui servizi di pagamento. L’offerta, nello specifico, comprende i servizi sottoelencati:

Poste Delivery Business Prepagata. L’offerta Poste Delivery Business Prepagata è costituita da servizi di corriere espresso nazionali ed internazionali. L’offerta si distingue in Standard ed Express in considerazione delle tempistiche di consegna ed è personalizzabile con un’ampia gamma di servizi accessori a valore aggiunto. Il servizio prevede un borsellino che può essere caricato con importi variabili e sul quale saranno via via addebitati i costi delle spedizioni fruite.

Poste Delivery Business Express Postpagata. Il servizio in offerta è quello relativo alle spedizioni espresse nazionali. È la soluzione facile e veloce per spedire i pacchi comodamente da casa o in mobilità, con pagamento a consuntivazione mensile. Il pacchetto prevede anch’esso un’ampia gamma di servizi supplementari a valore aggiunto.

Strumenti di Issuing ed Acquiring – servizi relativi ai Pagamenti Digitali di PostePay S.p.A:

• Codice PostePay, che consente di accettare presso la propria sede le transazioni effettuate con carte di pagamento PostePay;

• Tandem – Mobile POS, che consente di accettare, presso la propria sede o in mobilità e senza il pagamento di canoni fissi mensili, le transazioni effettuate tramite Mobile POS con carte di pagamento aderenti ai Circuiti per i quali è stata richiesta l’abilitazione;

• Tandem – POS Fisico, che consente di accettare, presso la propria sede le transazioni effettuate tramite Mobile POS con carte di pagamento aderenti ai Circuiti per i quali è stata richiesta l’abilitazione;

• PostePay Evolution Business la carta di debito prepagata dedicata alle imprese;

L’impresa associata a Confartigianato Imprese, per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento, dovrà compilare la scheda “Richiesta Contatto” da richiedere all’Associazione Confartigianato del proprio territorio, ed inviarla alla email: accordi_SCP@posteitaliane.it .

L’impresa associata sarà ricontattata da un referente commerciale di Poste Italiane e, all’atto dell’acquisto, dovrà esibire la documentazione (tessera 2021 o dichiarazione rilasciata dall’Associazione territoriale) comprovante l’appartenenza a Confartigianato Imprese.

Per ottenere ulteriori informazioni le imprese interessate possono contattare Confartigianato all’indirizzo email confartigianato.rc@libero.it o Poste Italiane