Il settore beauty è stato interessato, negli ultimi anni, da cambiamenti a dir poco rilevanti. Tornato con numeri ottimali dopo la crisi pandemica, comprende, tra i vari trend, quello che vede in primo piano l’aumento di richieste di prodotti specifici da parte degli uomini.

Dati alla mano, la cosmesi maschile rappresenta circa il 30% del valore complessivo del mercato. Gli uomini che cercano prodotti di bellezza li acquistano sia presso punti vendita fisici, sia facendo riferimento a e-commerce specializzati come quelli delle farmacie – Slowfarma.com è uno dei più celebri – con lo scopo di accedere al massimo della qualità.

Quali sono le peculiarità di questo cluster in continua crescita numerica? Gli esperti pongono l’accento innanzitutto sul fatto che, rispetto a qualche anno fa, è aumentato l’interesse per i solari e per i prodotti di bellezza multifunzione.

Un salto notevole rispetto al passato quando, invece, il cliente maschile tipo si focalizzava quasi esclusivamente sui prodotti per la barba o su quelli destinati alla gestione dell’igiene personale. I primi, dato che può rivelarsi sorprendente se si pensa anche alle scelte estetiche recenti di sex symbol planetari come George Clooney, sono addirittura in calo.

Per quanto riguarda il caso specifico dei prodotti solari, in diversi hanno sottolineato il fatto che il loro successo tra la clientela maschile è frutto delle numerose campagne di sensibilizzazione trasversale che sono state effettuate negli ultimi anni.

Fino a qualche anno fa, termini come “fotoinvecchiamento” si sentivano solo nello studio del dermatologo. Oggi come oggi, li si chiama in causa quotidianamente anche in virtù dell’utilizzo sempre più pervasivo di device tecnologici, la cui luce blu provoca l’effetto menzionato nelle righe precedenti.

Il boom dei prodotti e dei ritocchi anti age

Quando si parla del legame tra mercato della bellezza e clientela maschile, non si può non chiamare in causa il boom delle creme anti età e dei ritocchi per attenuare i segni del tempo. Come ricorda qualsiasi esperto di dermatologia, la pelle maschile, nel momento in cui invecchia, si contraddistingue per il palesarsi di inestetismi decisamente più marcati rispetto a quelli che, in media, compaiono sulla pelle delle donne.

Questa situazione è alla base del boom degli acquisti di creme anti età specifiche – ricordiamo che la pelle dell’uomo è più grassa rispetto a quella della donna – e della richiesta di interventi di medicina estetica.

Questi ultimi sono sempre più orientati alla ricerca di armonia ed equilibrio. Esattamente come nel caso delle donne, non si punta all’eliminazione totale degli inestetismi, ma ad attenuarli senza mettere in secondo piano la propria virilità.

Risultati naturali e discreti, il classico ritocco che c’è ma che non si deve vedere: ecco le richieste degli uomini che ricorrono alla medicina estetica e che, per quel che concerne l’età, hanno dai 40 ai 70 anni.

Un altro fattore dietro al successo della medicina estetica tra gli uomini è legato al fatto che, ormai da diversi anni, gli esiti sopra menzionati si possono raggiungere grazie a prodotti biocompatibili e riassorbibili formulati ad hoc per le varie zone del viso, dalle labbra all’area perioculare. In questo modo, con un singolo trattamento iniettivo e rapido, è possibile valorizzare al massimo la propria bellezza.

Focus sul corpo

Dopo anni e anni all’insegna del focus sul viso, anche quando si parla dei prodotti beauty legati al mondo maschile si ha a che fare con un aumento dei numeri delle soluzioni pensate per il corpo.

Scrub realizzati con prodotti sostenibili – l’attenzione all’ambiente è centrale a prescindere dal sesso di chi utilizza il prodotto – e delicati, ma anche device per tenere sotto controllo la ritenzione idrica direttamente a casa e senza bisogno di recarsi in salone: ecco due tipologie di prodotti che sono state interessate da una recente e notevole crescita, sempre nell’ottica della ricerca di un benessere in equilibrio con il pianeta e con il portafoglio.