A causa di riscontro di paziente positivo Covid19 nella Unità di Terapia Intensiva Coronarica, sono stati attivati tutti i percorsi e le procedure di prevenzione e sicurezza.

Le urgenze cardiologiche sono e saranno regolarmente garantite in collaborazione con l’ASP e i Presidi del Territorio.

Tra qualche giorno, appena ultimati i risultati dei tamponi, dimesso i pazienti attualmente ricoverati e sanificato i locali, sarà di nuovo ripristinata la UTIC per utenti non Covid.

All’Annunziata resta alta la sorveglianza su tutto l’Ospedale.