Cosenza, “Tesoro Calabria” appoggia Bianca Rende a sindaco

Il direttivo del Movimento Civico Tesoro Calabria riunito dal segretario Pietro Mari, ha approvato la lista dei Candidati al Consiglio Comunale di Cosenza, che, sotto il simbolo di Tesoro Calabria, si presenta in collegamento alla candidata Sindaco dott.ssa Bianca Rende, la quale, nel variegato scenario delle annunciate candidature, si presenta come la più autorevole e credibile candidata a rappresentare il cambiamento amministrativo e la nuova direttiva politico di cui la Città Capoluogo ha urgente bisogno. Bianca Rende, non è solo un professionista specializzata nella programmazione delle risorse economiche nazionali ed europee, ma ha già dato prova, dal seggio di opposizione nel Consiglio Comunale uscente, delle sue approfondite conoscenze delle procedure che sovraintendono all’amministrazione dell’Ente Locale e di sapersi opporre alle decisioni, verticistiche e ai limiti delle rispetto delle istituzione democratiche, ripetutamente messe in opera dal sindaco Occhiuto, che hanno ridotto Cosenza all’attuale condizione di dissesto economico e sociale.

La convergenza del Movimento Tesoro Calabria verso la proposta politica e programmatica di Bianca Rende, deriva anche dall’evidente considerazione che lei, per la sua storia personale e politica, diversamente da altri candidati, è lontanissima da accordi di palazzo più o meno palesi, che vorrebbero rinnovare a Cosenza i medesimi sistemi trasversali di utilizzazione della pubblica amministrazione e del territorio.