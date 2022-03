Cosenza, l’Azienda Ospedaliera approva il regolamento mensa

E’ stata approvata con atto deliberativo la disciplina per la fruizione del servizio mensa che prevede, tra l’altro, il riconoscimento di un’indennità sostitutiva, da quando il servizio di mensa aziendale è stato sospeso poiché i locali, nei quali veniva erogato, sono stati adibiti a Centro vaccinale hub.

Si colma così un gap connesso al diritto, contrattualmente garantito, che riconosce ai lavoratori la possibilità di usufruire della mensa aziendale o di ticket sostitutivi, in tutti i casi in cui, l’erogazione della prestazione lavorativa è superiore alle otto ore consecutive.

Il Regolamento approvato con l’accordo delle sigle sindacali, disciplina le modalità di accesso alla mensa e l’esercizio alternativo del medesimo diritto, nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, compatibilmente con le risorse economiche necessarie allo scopo.

“Il diritto di mensa – ha ricordato il Direttore Amministrativo A. Vittorio Sestito – non può essere eliminato – Era necessario, quindi, disciplinare forme alternative di fruizione, dopo che la pandemia e la connessa esigenza di procedere alla vaccinazione di massa, ci ha costretti a rivedere l’organizzazione logistica dei nostri spazi. Siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per l’erogazione dei buoni pasti elettronici, al personale che ne ha diritto, in continuità, anche finanziaria, con l’erogazione del servizio prepandemico, che prevedeva l’apertura della mensa solo a pranzo. Si sta valutando la possibilità di poter erogare il servizio, con la prossima procedura di gara, anche nelle ore serali.

Il servizio di erogazione mensa, nei locali dell’hub cosentino resta al momento sospeso, con conseguente interruzione delle corresponsione economiche, fino a nuove disposizioni connesse alla riorganizzazione logistica post pandemica.