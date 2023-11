Celebrato il congresso provinciale, Brutto riconfermato alla guida

Brutto: “Triplicati i circoli e quadruplicati i tesserati, continuiamo su questa strada”

Si è celebrato quest’oggi, presso l’Hotel San Francesco di Rende, il congresso provinciale di Fratelli d’Italia, con cui, anche nella provincia bruzia, continua la stagione congressuale annunciata dal Responsabile Organizzazione, On. Giovanni Donzelli, che prossimamente vedrà impegnati anche i circoli territoriali. La candidatura che ha raccolto la fiducia unanime dell’assemblea è stata quella dell’uscente Angelo Brutto, a riprova, insieme al risultato lusinghiero del tesseramento appena concluso, dell’ottimo stato di salute della compagine meloniana nel territorio cosentino. Nella mattinata, i lavori sono stati aperti proprio dalla relazione introduttiva del presidente provinciale uscente, in cui sono stati tratteggiati i passaggi chiave che hanno portato Fratelli d’Italia, anche nella provincia di Cosenza, a scalare i sondaggi ed essere il partito maggiormente rappresentativo nella Nazione. Al tavolo di presidenza, l’On. Luca Sbardella, che ha presieduto il congresso, l’On. Wanda Ferro, coordinatore regionale del partito, la deputazione calabrese rappresentata dall’On. Fausto Orsomarso e dall’On. Alfredo Antoniozzi, l’Assessore regionale Filippo Pietropaolo, le consigliere regionali, On. Sabrina Mannarino e On. Luciana De Francesco, insieme a Nicola Caruso (Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale) e Sergio Strazzulli (presidente del circolo cittadino di Cosenza). Le operazioni di voto hanno avuto il via alle quattordici e si sono concluse alle venti, nel seggio centrale di Rende e nelle sezioni di Paola, Castrovillari, Corigliano-Rossano e San Giovanni in Fiore. Oltre al presidente provinciale, le urne hanno determinato la rosa di nomi eletti dai tesserati che andranno a comporre i due terzi del coordinamento provinciale: Daniela Astorino (San Giovanni in Fiore), Giacomo Calabrese (Cosenza), Teresa Cannizzaro (San Giovanni in Fiore), Maurizio Castrovillari (Corigliano-Rossano), Antonino De Lorenzo (Praia a Mare), Davide Esposito (Fagnano Castello), Gioberto Filice (Cervicati), Silvio Incutto (Luzzi), Marta Mannarino (Paola), Salvatore Palumbo (Acri), Onofrio Sommario (Paludi), Eugenio Trombino (Rende) e Mariagrazia Verbicaro (Morano Calabro). A margine dell’evento, il Presidente provinciale ha dichiarato che il coordinamento verrà completato nella sua prima riunione, in cui, come previsto dallo statuto, provvederà alla nomina del restante terzo dei componenti: Francesco Sbano (Paola), Pietro Domma (Aprigliano), Eleonora Dimizio (Corigliano-Rossano), Emilio d’Acri (Montalto Uffugo), Vincenzo Spinelli (Belvedere Marittimo), Caterina Bruno (San Lucido) e Salvatore Dima (Corigliano-Rossano). Fratelli d’Italia, dopo l’importante convention di settembre scorso, si dà appuntamento per Atreju, dal 14 al 17 dicembre a Roma, e continua a suonare la carica in vista delle prossime elezioni europee e amministrative, che vedranno coinvolti molti comuni della provincia.