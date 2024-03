È un’impresa impossibile viaggiare con pochi euro in tasca come turisti? In realtà no se si considera l’elevato numero di promozioni per i viaggiatori che si trovano online e i numerosi negozi che nelle varie località offrono prodotti a basso prezzo. Non fa eccezione la città di Reggio Calabria, che oltre ad essere una affascinante tappa per le proprie vacanze, non si può certamente considerare costosa: i servizi sono accessibili e alla portata di tutti i visitatori. Scopriamo dunque cosa fare con 5 euro nel Reggino.

Cosa fare online con 5 euro

In primis vale la pena analizzare il mondo dei servizi online, che riguardano i più svariati aspetti della vita quotidiana. L’offerta delle attività a soli 5 euro a Reggio Calabria o altrove è vasta e abbraccia diversi interessi: dalla fruizione di film e serie televisive in modalità streaming fino ai libri in formato e-book e agli audiolibri. Non mancano le opportunità per gli amanti della musica e dei podcast, così come per chi cerca servizi freelance, applicazioni e software basilari per la produttività o l’intrattenimento. Anche il settore del gioco online si presenta particolarmente dinamico per chi vuol dedicarsi allo svago in rete senza spendere troppo: le piattaforme di cloud gaming, mediante un abbonamento mensile, danno accesso a una libreria di giochi senza necessità di acquistare il gioco in formato fisico. Per gli appassionati dei giochi di carte e del gioco d’azzardo, invece, i casinò online offrono la possibilità di partecipare in sale virtuali anche con soli 5 euro di deposito minimo a tutti i giochi tipici delle sale da gioco fisiche. Dalle slot al bingo, dalle carte alla roulette, per intenderci.

Cosa mangiare con 5 euro

Per quanto riguarda il food, la regina degli alimenti tipici locali a basso costo è la ‘nduja. L’insaccato morbido e piccante, spalmabile, è un vero e proprio simbolo della Calabria, utilizzato sia per essere spalmato su fette di pane abbrustolito, sia per condire una pizza, o ancora come soffritto per un ragù o base per un sugo di pomodoro. Tra l’altro è recente l’annuncio che il prodotto tipico può viaggiare tranquillamente in aereo nel bagaglio a mano. Altro insaccato tradizionale e popolare è la soppressata, realizzata con carne di maiale tagliata a pezzettoni con l’aggiunta di sale, pepe nero e peperoncino di Calabria. Come dolce tipico con 5 euro si può invece assaggiare la pitta ‘mpigliata, una sorta di schiacciata, realizzata da sfoglie di pasta di grano duro che vengono pressate con un mattarello e poi distese in una teglia teglia metallica di forma circolare. Altra opzione è il gelato artigianale. Per restare in tema di rosticceria va segnalata la popolarità di arancini alla ‘nduja. Le prelibatezze locali del Reggino possono essere degustate anche nei mercati.

Cosa comprare con 5 euro

Con la modica cifra di 5 euro sembra praticamente impossibile fare shopping. Ma anche con poche monete si può portare a casa un piccolo dono per un amico. O qualcosa di utile per sé. A Reggio Calabria la via principale del commercio è Corso Garibaldi e le associazioni di commercianti sono sempre attente ad iniziative che possano incentivare gli acquisti, soprattutto nel periodo natalizio. Le opzioni per soddisfare i gusti e le preferenze di uomini o donne, giovani e meno giovani, sono numerose. Si spazia dai rinomati punti vendita di moda ai negozi di libri, passando per le botteghe che offrono prodotti tipici e le strutture commerciali di ampia metratura. Per un dono femminile a basso costo, potrebbero essere un pensiero raffinato degli scrunchies di stile o gadget quali organizer per borse e pratici astucci. Un gesto particolarmente apprezzato potrebbe essere la creazione di un biglietto fatto a mano. Una carta con dedica personalizzata è sempre un gesto ben accolto, e con un limite di spesa di 5 euro, si possono esplorare numerose alternative all’interno dell’assortimento cartoleria. Potrebbero essere molto apprezzati cioccolatini o pasticcini in una confezione graziosa, candele aromatiche, una piccola pianta o semi floreali. Altri doni simpatici possono essere portachiavi tematici, che riflettano le passioni del destinatario, pendenti o braccialetti. Il settore cosmetico offre tante soluzioni tra prodotti come bagnoschiuma o creme per le mani. Nel mondo della moda, una scelta affascinante può essere quella di calzini colorati e con disegni originali. Per gli appassionati della lettura, un’opzione degna di considerazione è un volumetto di poesie, massime o narrazioni brevi.