Alla conferenza per la presentazione (venerdì 21 gennaio alle ore 12.00 in diretta streaming) del corso intensivo di “Public Management per il contrasto alla corruzione e all’infiltrazione criminale” organizzato dalla SDA Bocconi di Milano, oltre ai docenti Greta Nasi, Carlo Altomonte e Walter Rauti, parteciperanno l’on. Wanda Ferro, segretaria della Commissione parlamentare Antimafia, il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso e l’assessore al Personale della Regione Calabria Filippo Pietropaolo.

L’evento, curato da qualificati docenti con diversa estrazione accademica, è rivolto anzitutto ad amministratori e manager pubblici e affronta i temi della corruzione e dell’infiltrazione criminale nella Pubblica amministrazione “che costituiscono le principali piaghe che affliggono l’Italia in generale e, in modo particolare, il Meridionale”.

Il corso fornirà le competenze per non disperdere gli investimenti del Pnrr, “per destreggiarsi nelle normative spesso contraddittorie e conoscere gli strumenti per misurare e valutare le policies al fine di evitare distorsioni che generano un danno economico e sociale alla comunità”.

Per info sul corso:

https://www.sdabocconi.it/it/event/public-management-per-il-contrasto-alla-corruzione-e-allinfiltrazione-delle-organizzazioni-criminali-20220127?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=prospecting&utm_term=PA&utm_content=20220111&C-00023718