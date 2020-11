Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, sempre molto attento alla tutela delle fasce deboli, ha organizzato un corso online per la formazione di tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali dei minori. L’obiettivo primario che si intende perseguire, prima ancora della finalità prettamente operativa di avere nell’immediato la disponibilità di tali figure professionali, è quello di far comprendere l’importanza dei ruoli e la loro valenza civile e sociale, andando ad intervenire su situazioni di bisogno e di fragilità che, altrimenti, rimarrebbero prive di tutela ed assistenza. In tal senso la Commissione Regolamenti del COA palmese, già dal mese di agosto scorso, la cui Coordinatrice è l’Avvocato Marika Guerrisi, ha lavorato proficuamente su mandato del Consiglio per la redazione di un regolamento per la tenuta di un elenco dei Tutori, dei Curatori e degli Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Palmi a cui attingere in caso di necessità; naturalmente il primo tra i requisiti del regolamento per essere inseriti nell’apposito elenco, la partecipazione al Corso di Formazione organizzato dal COA. Per realizzare questo ambizioso progetto voluto e deliberato all’unanimità dal massimo consesso degli Avvocati di Palmi, sarà necessaria la partecipazione degli attori istituzionali presenti nei territori, in modo tale da creare una rete che, al momento opportuno, intervenga in modo unitario ed omogeneo per tutelare chi si trova in condizione di fragilità e debolezza. In coincidenza con il primo giorno di lockdown, venerdì 6 novembre si è tenuto in videoconferenza il primo incontro sull’amministrazione di sostegno, analizzata in tutti i suoi aspetti, anche pratici, dai relatori, l’Avv. Antonino Parisi, Presidente dell’Ordine di Palmi, la dottoressa Maria Teresa Gentile, Magistrato presso il Tribunale civile di Palmi e l’Avv. Francesca Speziali del Foro di Locri. Ieri invece per il secondo incontro formativo ha aperto i lavori il Dott. Piero Viola, Magistrato presso il Tribunale civile di Palmi unitamente al Notaio Avv. Concetta Maria Costa trattando il tema del procedimento relativo all’interdizione ed all’inabilitazione. Grande soddisfazione ed emozione per la riuscita dell’evento da parte di tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati palmesi ma ancor di più da parte del Presidente Parisi insieme alla Vicepresidente Avv. Daniela Bellocco ed alle Coordinatrici delle due Commissioni organizzatrici, l’Avv. Carmelita Alvaro della Formazione e l’Avv. Lea Sprizzi della Commissione per i Convegni ed eventi. il corso seguito da circa trecento avvocati, collegati su Zoom Conference, molti dei quali di diversi Fori di tutta Italia consta di cinque moduli, dove l’ultimo incontro formativo si terrà l’undici dicembre prossimo venturo.