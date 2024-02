Corso di formazione per “responsabile esperto di frantoio” rivolto ad imprenditori e tecnici di settore.

L’obiettivo fondamentale del corso per “responsabile di frantoio” è fornire un percorso

professionalizzante mirato ad accrescere le competenze nella gestione dell’Impresa molitoria per la

produzione di un olio extravergine di oliva di qualità.

Il “Mastro oleario” rappresenta il principale riferimento frantoio ovvero la figura attorno alla quale

ruotano le responsabilità delle scelte operative. Al termine della formazione il partecipante avrà le

competenze necessarie per potere valutare la materia prima da lavorare ed il miglior sistema di

produzione sulla base delle necessità derivanti dalla domanda di mercato e dalle caratteristiche della

materia prima o del tipo di lavorazione da effettuare.

Gestire le macchine, con l’eventuale supporto di collaboratori a lui subordinati, controllandone la

regolazione ed il funzionamento, in modo tale da garantire il prodotto richiesto, nel rispetto della

normativa vigente in materia di tutela dell’igiene, della sicurezza e del rispetto ambientale. Altro

approccio fondamentale sono gli argomenti strategici riguardanti l’analisi sensoriale. Saranno fornite

tutte le modalità operative e funzionali per effettuarla considerando anche che questa rappresenta

ormai un metodo per la certificazione della qualità. Inoltre verranno fornite le basi per lo sviluppo del

marketing aziendale sfruttando sia le potenzialità dei principali media che social network. Lo stesso

responsabile di frantoio sarà in grado di effettuare valutazioni sulla idoneità della etichetta anche sulla

base di quelle che sono le aspettative del consumatore finale.

Contenuti:

– Principi di funzionamento delle macchine di frantoio;

– Tracciabilità: principi, norme e loro applicazione;

– Controllo igienico degli impianti e del frantoio;

– Gestione e valorizzazione dei sottoprodotti e smaltimento dei reflui;

– Valutazione delle materie prime, dei prodotti e dei sottoprodotti;

– Sicurezza del frantoio e prevenzione degli infortuni;

– Valutazione chimica e sensoriale degli oli;

– Marketing;

– Gestione ed amministrazione di impresa;

– Innovazione e finanziamenti.

Sede Corso: Anello Mancante Comune di San Gregorio d’Ippona

Responsabile e tutor del corso Dr. Rosario Franco