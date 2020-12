Ieri il Comune di Taurianova ha diramato la situazione Covid dove ci sono 5 nuovi positivi. Come si legge nel grafico, il totale dall’inizio pandemia sono 259 (centro, contrade più frazioni). Mentre il totala dei negativizzati sono 138, poi ci sono 3 decessi. In teoria il facendo due conti, la differenza tra il totale dei positivi complessivi sottraendoli a quelli negativizzati più i decessi fa 118.

Mentre lo specchietto degli attuali positivi riporta 53. Ora rispetto ai 118 ne mancano 65 (sic!), che fine hanno fatto nel mezzo del cammin di questa “selva oscura”? Semplicemente perché 147 più 56 fa 203 e non 138. Elementare Watson!

(GiLar)