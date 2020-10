Di seguito il comunicato del Comune di Taurianova

Il Sindaco avvisa la popolazione che, nell’arco delle ultime 48h, è stata accertata dalle Autorità competenti, la positività al Covid-19 di ulteriori dieci cittadini taurianovesi, tutti asintomatici o comunque in discrete condizioni di salute ed in trattamento domicilare.

I dati attualmente ancora in crescita esponenziale, sia a livello nazionale che locale, non devono generare il panico ma richiamare l’attenzione sulla scrupolosa osservanza di tutte le norme igienico-comportamentali più volte richiamate:

– igienizzazione e lavaggio frequente delle mani;

– uso corretto della mascherina;

– distanziamento interpersonale.

In caso di esposizione al SARS-CoV2 è utile l’utilizzo dell’applicazione Immuni, ausilio fondamentale e utile per la ricostruzione della catena dei contatti. Per tanto, se pur non obbligatorio, se ne consiglia vivamente l’uso.