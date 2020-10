Sono saliti i 43 casi di persone positive al coronavirus a Sinopoli. E nonostante le condizioni meteo permettendo, in piazza Vincenzo Capua, si sta provvedendo a installare un gazebo per effettuare dei tamponi a dei cittadini.

Ricordiamo che è fondamentale rispettare le norme anti Covid-19 quali distanziamento, uso di guanti e mascherine e spostamenti solo in caso di comprovata necessità.