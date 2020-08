In un gruppo di Bari e della provincia rientrato da un viaggio in pullman in Calabria 29 persone sono risultate positive al coronavirus. Lo ha comunicato il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce. La vicenda fa impennare il numero di contagi registrati in un giorno in provincia di Bari, ben 56, e in Puglia dove su un totale di 2753 tamponi i casi positivi sono 65. Gli altri si registrano nelle province di Foggia (5), Barletta Andria Trani (3), Lecce (1). Nessuno nelle province di Taranto e Brindisi. In gran parte si tratta di contatti stretti di casi già individuati. In totale finora sono stati effettuati 300.338 test. Oggi, come ieri, non si registrano decessi (556 dall’inizio dell’emergenza). I casi attualmente positivi sono 748 (+64), i guariti 4029 (+1). I ricoverati sono 117 (+8).