Di seguito il comunicato del sindaco Marco Policaro

“Oggi abbiamo registrato su Polistena un incremento di casi accertati, quattro in più tra nostri concittadini e tre in più all’ospedale.

La situazione degli attuali positivi a Polistena conta n. 26 persone ma si profila un possibile aumento nei prossimi giorni.

A tal fine è stata eseguita oggi da alcune istituzioni scolastiche più esposte ai contagi dei giorni precedenti una sanificazione straordinaria con il contributo del Comune di scuole e ambienti di lavoro pubblici a cui seguiranno altre iniziative analoghe nei prossimi giorni ove necessario.

È un momento particolare che richiede molta responsabilità e pazienza, pertanto chiediamo a tutti di collaborare affinchè si possa contenere a Polistena una diffusione estesa dei contagi.

L’Amministrazione Comunale è vigile ed attenta, vicina alle persone ed alle famiglie colpite da casi Covid nel proprio nucleo.

Continueremo ad essere presenti ed in prima linea come sempre con il gruppo di Volontari di protezione civile per assistere chiunque ne abbia bisogno informando la popolazione passo dopo passo sull’evoluzione della situazione. Forza 💪”