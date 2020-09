Nella pagina social istituzionale del Comune di Seminara, la motizia di un nuovo soggetto positivo. Di seguito il post del Comune:

“Altro positivo, zona frazione di Sant’Anna.

Adottare massime precauzioni, uscire solo se necessario e per questioni indifferibili, usare guanti e mascherine sempre, lavarsi spesso le mani, installare tutti l’applicazione Immuni sui telefoni.

Saranno rintracciati tutti i contati per essere sottoposti a quarantena, da subito si devono ridurre al minimo i contatti sociali.

Non uscire di casa se non assolutamente necessario e con ogni precauzioni possibile.”