Dal monitoraggio di oggi sull’andamento epidemiologico del Covid-19 in Italia, c’è il serio rischio, ma sembra quasi confermato che la Calabria da lunedì 20 settembre entra in “Zona Gialla”, facendo compagnia alla Sicilia.

I numeri in Calabria con il 17,4% dei posti letto occupati da pazienti Covid in area medica e il 10,7% delle terapie intensive occupato, e dove alcuni parametri sono stati rilevati tra il 10 e il 16 settembre, a cavallo della riapertura delle scuole, ci porta in una situazione di passaggio al colore giallo.

La Calabria e la provincia autonoma di Bolzano registrano però un numero di nuovi casi molto alto rispetto alla zona bianca, avvicinandosi ai livelli della Sicilia.

Sono quattro le regioni a rischio moderato

Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento

L’indice di contagio continua a scendere in quanto nel periodo tra il 25 agosto e il 7 settembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici che è stato pari a 0,85 (range 0,83 – 0,95), al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando il valore era pari a 0,92.

Questa settimana, la Calabria è tra quelle Regioni che registrano un valore alto di incidenza dei casi su 100 mila abitanti.

La Calabria sarebbe a rischio zona gialla perchè l’incidenza è apri a 84,8 casi per 100 mila abitanti. Inoltre anche i parametri degli ospedali sono vicini alle soglie di allerta. La Regione registra il 17,4% dei posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (il valore-soglia è 15%) e il 10,7% delle terapie intensive (il valore-soglia è 10%).

Inoltre la Calabria detiene il record negativo, come la Sicilia di basso numero di vaccinazioni, e in occasione della riapertura delle scuole, gli insegnanti non ancora vaccinati sono 13.581 su 46mila, pari al 29%.

Mentre il 23% dei calabresi che hanno tra i 50 e i 60 anni non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, circa 68 mila e il 17% dei sessantenni, circa 41 mila, sta ancora aspettando.

Le regole in Zona Gialla

In zona gialla è previsto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Non c’è invece coprifuoco, abolito a giugno a livello nazionale. Si può entrare e uscire dalla regione in zona gialla ed è possibile raggiungere le seconde case fuori regione a prescindere dal colore della zona di partenza e di arrivo.

Green Pass

Nessuna modifica rispetto alla Zona Bianca. Il certificato verde serve per l’accesso a ristoranti e bar al chiuso, dove torna il limite di 4 persone al tavolo, a meno che non si tratti di conviventi. All’aperto, il servizio può essere offerto a tutti. Il green pass è indispensabile per l’accesso ad una serie di attività e servizi (piscine, palestre, centri termali, cinema, teatri, parchi a tema, congressi e fiere).

Come stabilisce inoltre l’ultimo decreto covid, negli impianti sportivi di una regione in zona gialla “la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.