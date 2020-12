Nel report dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute le Regioni classificate a rischio alto di trasmissione di Sars-Cov-2 sono Calabria, Puglia e Sardegna. La Calabria resta a come “titolo precauzionale non valutabile in modo attendibile per completezza” dei dati e per la circostanza è equiparata al rischio massimo. La classificazione a rischio alto “per 3 o più settimane consecutive prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale”.

“L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,91. Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni e province autonome, di queste, 15 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità”. Secondo l’ISS, è così.