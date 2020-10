Nuovi positivi: 2 (appartenenti allo stesso nucleo familiare)

Totale positivi: 4

Ulteriori accertamenti sono in corso, eventuali nuovi contagiati saranno comunicati con massima sollecitudine.

Si informano i cittadini che i protocolli anti-contagio sono già operativi per cui invitiamo a non cedere ad allarmismi e di seguire le indicazioni che eventualmente saranno comunicate dalle autorità competenti, ivi comprese le direzioni scolastiche.